Mataron a un adolescente en una brutal pelea callejera en Solidaridad

Un incidente violento ha sacudido al Barrio La Paz, donde un joven fue apuñalado y se registran enfrentamientos entre grupos de jóvenes y policías. Según testimonios de vecinos, la Avenida Pontussi ha sido cortada debido a la situación. Lamentablemente, se reporta la muerte de un menor de 16 años.

La situación sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades proporcionen más información sobre los hechos y las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad en la zona.

Los efectivos de la Policía de la Provincia se encuentra en el lugar trabajando.