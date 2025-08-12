Mataron a un adolescente en una brutal pelea callejera en Solidaridad

Mataron a un adolescente en una brutal pelea callejera en SolidaridadSociedad12/08/2025
Un incidente violento ha sacudido al Barrio La Paz, donde un joven fue apuñalado y se registran enfrentamientos entre grupos de jóvenes y policías. Según testimonios de vecinos, la Avenida Pontussi ha sido cortada debido a la situación. Lamentablemente, se reporta la muerte de un menor de 16 años.
La situación sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades proporcionen más información sobre los hechos y las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad en la zona.
Los efectivos de la Policía de la Provincia se encuentra en el lugar trabajando.
