Juicio por Nuri: Declararon los amigos de la víctima

Ayer, tuvo lugar en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán la segunda jornada del juicio que se sigue contra Gustavo García Viarengo.

El hombre es juzgado como presunto autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de una mujer de 27 años con la que mantenía una relación de pareja.

La ronda de testimoniales continuó con la declaración de 5 testigos entre los que se contó con amigos de la víctima.

Una vez finalizada la jornada, los jueces ordenaron pasar a un cuarto intermedio hasta este martes a las 13 horas.

El Tribunal está integrado por los jueces, Norma Roxana Palomo (presidenta), Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini (vocales). En la audiencia debate interviene la Unidad Fiscal integrada por Claudia Carreras y Pablo Cabot. La querella esta representada por el abogado Matías Adet Figueroa, y en la defensa de García Viarengo interviene Adrian Sureda Domínguez y Gabriel Rú.