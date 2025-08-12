Credencial Digital: IPS informó sobre su atención especial para afiliados sin celular o internet

El Instituto Provincial de Salud de Salta informa a todos sus afiliados que, en el marco de la implementación de la nueva Credencial Digital, se ha dispuesto un mecanismo especial para garantizar la atención médica a quienes no poseen teléfono celular, no cuentan con conexión a internet o presentan dificultades tecnológicas.

Hasta hace poco, algunos afiliados –especialmente personas mayores– acostumbraban a acumular bonos de consulta en papel para utilizarlos durante el año. Con el nuevo sistema digital, este procedimiento cambia, pero el IPS asegura que ningún afiliado quedará sin cobertura o sin acceso a sus prestaciones.

Para estos casos, se encuentra habilitada la generación manual de un token de validación, que reemplaza a la orden en papel y permite acceder a la consulta médica de forma segura y controlada.

¿Cómo funciona?

Acudir personalmente al consultorio o centro médico

Brindar sus datos personales en recepción

El personal autorizado emitirá un token manual para la consulta médica solicitada la cual será abonada en el lugar

Con este token de validación, el afiliado recibirá la atención médica solicitada sin necesidad de trámite digital previo

Esta modalidad especial está pensada para afiliados mayores, personas sin dispositivos móviles o sin acceso a internet, y busca asegurar que la transformación digital del IPS sea inclusiva y accesible para todos. Se recuerda que, para quienes posean bonos de consulta en papel, los mismos tendrán vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2025

Para más información, los afiliados pueden acercarse a su delegación más cercana o comunicarse con la línea de atención del IPS: 3874060106 (lunes a viernes de 7 a 14 hs).

Contacto de Whatsapp

Afiliaciones Públicas: 3875821237 – 3872235309

Afiliaciones Individuales: 3874492224

Lunes a viernes de 7:30 a 20:00 hs

