Galleguillo en contra del presidente: “Milei en esta no te banco”

En la Legislatura, se debatió este martes un proyecto de declaración para que los Legisladores Nacionales por Salta actúen en defensa de los tres Proyectos de Ley aprobados por el Congreso Nacional; vetados por Decreto Nacional N° 534/2025, a fin de insistir en resguardar el incremento a las jubilaciones y pensiones; continuar la vigencia de la moratoria previsional y declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad.

La diputada libertaria Griselda Galleguillos, se mostró a favor de la propuesta y cuestionó al presidente Javier Milei, por las decisiones que viene tomando y perjudican fuertemente a sectores como jubilados y discapacitados.

"Milei, confiamos en que ibas a cambiar la historia, sigue siendo lo mismo, pero de otro color”

“En esta no te banco Milei” disparó la diputada por Rosario de Lerma y apuntó también en contra de los representantes por Salta en el Congreso de la Nación. “Aquellos diputados nacionales libertarios no presentaron ningún proyecto de ley para que no cobren esas dietas abultadas y millonarias” aseveró. Esto en relación a los bajos ingresos que perciben los sectores más vulnerables.

Galleguillos aseveró que el ajuste termina perjudicando a jubilados y discapacitados, por lo que decide ponerse del lado del pueblo y ser leal a sus principios.

“Milei, confiamos en que ibas a cambiar la historia, sigue siendo lo mismo, pero de otro color” finalizó la diputada.