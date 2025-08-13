Nueva plaza en la ex Palúdica: “Está muy pronto a habilitarse, en cuestión de días”

La Municipalidad de Salta se encuentra ultimando detalles en la puesta a punto de la plaza interna de la ex Palúdica, la cual brindará un espacio verde renovado en el corazón del centro salteño.

El coordinador del Área Centro de la Municipalidad, Pablo Sánchez, comentó que están muy expectantes ante la obra ya que muy pronto se habilitará: “En días nada más”.

Reconvertido en una plaza integral para todos los vecinos, el lugar contará con caminerías internas, bancos, luminaria, cestos papeleros, sistema de riego por goteo y aspersión.

La coordinadora de Gestión Patrimonial de la Secretaría de Obras Públicas, Belén Goytia, detalló los trabajos que se llevaron adelante, desde las obras de parquización con sistema de riesgo que favorecerá el mantenimiento de la fauna, hasta la colocación de césped y plantas ornamentales, contando con asesoramiento de profesionales.

La próxima etapa será restaurar los edificios que restan en el predio. Esta nueva plaza conectará la Usina Cultural con el Paseo Güemes y el monumento al Gral. Güemes.