Al Plan Vial de zona sur, se le suma una obra para un nuevo desagüe pluvial

Sigue adelante el trabajo emprendido desde la Municipalidad de Salta, para renovar la circulación y transitabilidad en la zona sur de la Capital provincial, emprendidas las obras del “Plan Vial Sur” que abarca toda la extensión de la avenida Ex Combatientes de Malvinas.

En ese contexto, desde el municipio informaron que, de complementaria a la repavimentación de la avenida Ex Combatientes, las tareas ahora avanzan con la construcción de un desagüe pluvial paralelo que sumará más beneficios a los vecinos.

Los trabajos consisten en un nuevo canal pluvial y una nueva alcantarilla que mejorará el escurrimiento del agua de lluvia y mitigará los posibles anegamientos en épocas de tormentas. Esta obra hidráulica beneficiará, además de los conductores que circulen por la zona, a los vecinos de los barrios El Tribuno, Bancario y El Periodista.

Es importante destacar que, mejorar el drenaje del agua de lluvia no sólo evitará que se acumule en la calzada o las banquinas sino también que le dará mayor vida útil a la nueva calzada que se está construyendo desde Santa Ana hasta la rotonda de Limache, en ambas manos.