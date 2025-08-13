Quiénes se encaminan a ser los candidatos del peronismo en las provincias

El peronismo nacional se alista para enfrentar las elecciones de medio término ante La Libertad Avanza (LLA), que se presenta como la principal opción para medir fuerzas en el territorio. Si bien hay otras alternativas en cancha, la real disputa se dará entre esas dos expresiones políticas, en una marcada polarización del escenario electoral.

El medio Infobae resaltó que uno de los datos trascendentes del resultado será el nombre y apellido de quienes ingresen al Senado. En esta oportunidad se eligen senadores en ocho provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Si bien quedan cinco días enteros para negociar el armado de las listas y, sobre todo, definir la cabeza, en algunos distritos hay nombres propios que parecen inamovibles para encarar la disputa del 26 de octubre.

En Salta el nombre que está firme es el de Juan Manuel Urtubey. El ex gobernador sería el primer candidato a senador de Fuerza Patria, espacio al que ya se integró la última semana. Antes de que Urtubey se defina a jugar, el nombre que sonaba con fuerza para ese lugar era el de Sergio “Oso” Leavy, que actualmente forma parte de la Cámara alta.

Urtubey mide más en las encuestas y tiene mayor injerencia en el escenario electoral salteño luego de tres mandatos al mando de la gobernación. Por estas horas la negociación pasa por definir los lugares de cada sector. Con el ex mandatario al frente de la boleta para senadores, Leavy se correría a la cabeza de la boleta de diputados.

En Chaco el nombre inamovible es el de Jorge “Coqui” Capitanich. El ex gobernador es una de las espadas históricas del peronismo que estará presente en esta disputa electoral. En esta oportunidad logró generar un acuerdo más amplio que en las elecciones locales, al poder unir fuerzas con la intendenta de Barranquitas, Magda Ayala, que en los comicios chaqueños fue por su cuenta y obtuvo el 11% de los votos. Una cantidad de sufragios clave para poder ganar una elección que pinta ser muy reñida.

En Santiago del Estero hay dos candidatos cantados. El primero es el actual gobernador, Gerardo Zamora, que este año terminará su mandato y será la cabeza de lista del Frente Cívico por Santiago. El fin de semana presentó en sociedad la fórmula que competirá por su espacio, que estará integrada por Elías Miguel Suárez y Carlos Silva Neder.

El otro candidato es José Emilio “Pichón” Neder, que encabezará la boleta de Fuerza Patria. Ambos se unirán después en el Senado ya que, desde hace varios años, trabajan en forma conjunta. El frente local y el peronismo suelen ser, sistemáticamente, las dos expresiones elegidas en forma mayoritaria, motivo por el cuál la coalición que integran se queda con los legisladores de la mayoría pero también de la minoría. Zamora es socio político del peronismo y funciona en forma coordinada con el kirchnerismo.

En Entre Ríos hace varios días que se definió la dupla que enfrentará a la alianza forjada por el gobierno local de Rogelio Frigerio y el gobierno nacional. La lista oficial del peronismo será encabezada por Adán Bahl, como candidato a senador, y Guillermo Michel, como candidato a diputado.