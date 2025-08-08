“En tiempos tan difíciles la unidad no es una opción, es una obligación”, dijo Leavy

De cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en Salta se conformó "Fuerza Patria", como principal espacio opositor al gobierno nacional, con figuras como Juan Manuel Urtubey y Sergio Leavy.

Al respecto, "Oso" Leavy destacó la unidad del peronismo salteño y ratificó su compromiso con la construcción de una propuesta colectiva para que Salta “recupere el lugar que merece en la Argentina”. “La unidad no es una opción, es una obligación”, dijo.

Necesitamos legisladores leales a un proyecto de Patria



Hoy dimos un paso muy importante para Salta y para la Argentina: confirmamos la unidad del peronismo en nuestra provincia bajo el nombre Fuerza Patria. En tiempos tan difíciles para nuestra gente, la unidad no es una… pic.twitter.com/36GJjtloMr — Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) August 8, 2025

En la oportunidad, enfatizó que el acuerdo va más allá de nombres o cargos, y busca construir un proyecto colectivo centrado en la defensa de los salteños frente a un modelo nacional que, a su juicio, solo promueve el ajuste y la exclusión.

Con el 17 de agosto como fecha límite para avanzar en esta unidad, Leavy aseguró que seguirán dialogando, escuchando y elaborando la mejor propuesta para que Salta “recupere el lugar que merece en la Argentina”.

La prioridad de Fuerza Patria, según Leavy, es lograr que el Congreso Nacional cuente con legisladores “leales a un proyecto de Patria” que defiendan los intereses de Salta y pongan un freno a “este Gobierno que destruye el trabajo, la educación y nuestras economías regionales”.

Para concluir, Leavy sostuvo que la unidad es el punto de partida fundamental, y que ahora lo más importante es que, “con humildad y firmeza”, trabajen juntos para recuperar la esperanza y el futuro de quienes aman esta Patria.