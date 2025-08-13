Para ahorrar, Nación dejará de aplicar la vacuna por la fiebre amarilla en algunas provincias ¿Está incluida Salta?

Desde el Ministerio de Salud se informó que se lleva adelante una política de eficientización de los recursos razón por la cual la cartera decidió que la vacuna contra la fiebre amarilla, únicamente se aplique de forma gratuita solo en las zonas endémicas de la Argentina.

Así, aseguraron desde el ministerio, habrá un uso responsable de los recursos públicos, priorizando la protección de quienes viven o trabajan en áreas con riesgo comprobado de transmisión.

Mediante un proceso de compra focalizada, la cartera sanitaria nacional, pretende ahorrar 697.566 dólares en la adquisición de este insumo, al reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar.

De esta manera, se garantizarán las dosis necesarias para la cobertura de la población objetivo perteneciente a las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco.

Quienes viajen al exterior y precisen aplicarse la vacuna, deberán concurrir a centros privados.