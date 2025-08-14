Intiman a vecina tras incendio de pastizales que dañó postes eléctricos en Molinos

Un incendio de pastizales sobre la Ruta Nacional 40, cerca del paraje Rumibola en Molinos, movilizó a bomberos, policía, personal municipal y a la empresa EDESA, luego de que el fuego dañara dos postes de cableado eléctrico.

La responsable del hecho, una mujer de 52 años, ya fue identificada y recibirá una intimación para que se abstenga de realizar quemas sin control.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, intervino en el hecho ocurrido el lunes 12 de agosto y dispuso que se documentara fotográficamente el lugar, se evaluaran posibles daños a viviendas o animales, y se identificara a la persona que inició el fuego.

Según la investigación, la mujer realizó una quema controlada en un potrero de su propiedad, pero el fuego se propagó rápidamente por los fuertes vientos y la falta de asistencia en el lugar. El incidente fue advertido por turistas que dieron aviso a la policía durante un control vehicular.

El incendio fue controlado gracias al trabajo conjunto de bomberos voluntarios, personal municipal y efectivos policiales.

EDESA interrumpió preventivamente el suministro eléctrico mientras se realizaban las tareas de enfriamiento y reparación de los postes afectados.

El fiscal Escalante enfatizó la importancia de respetar las recomendaciones para quemas controladas, con el objetivo de prevenir riesgos para la comunidad y posibles sanciones legales ante futuros incidentes.