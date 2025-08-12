Le robaron la moto y la usaron para llevarse todo, ¡hasta una heladera!

En Orán tuvo lugar un hecho delictivo, donde dos ladrones actuaron en contra de un vecino quitándole de su pertenencia legítima una heladera y una moto entre otras cosas.

Los delincuentes quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la zona, por lo que se puede ver como sacaron la heladera de la vivienda e intentaron trasladarla en la motocicleta.

Esta fechoría fue denunciada por el joven, víctima del robo, quien según relató en redes sociales la invasión a su propiedad se dio entre las 4:30 y 5:30 hs., momento en que sufrió la quita de una bicicleta, motocicleta, heladera y otros objetos de valor, informó Orán Conectado.

El damnificado ofreció recompensa a quienes compartan datos fehacientes que le ayuden a recuperar lo sustraído.