Hoy se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia

Este viernes 15 de agosto es feriado no laborable con fines turísticos. Sin embargo, los salteños que quieran donar sangre, podrán hacerlo.

El Centro Regional de Hemoterapia será el lugar en donde podrán los interesados acercarse a donar sangre. Estará abierto de 7 a 12, y hay que recordar que el stcock es bajo en la actualidad.

Los voluntarios deben concurrir a Bolívar 687, con documento de identidad y sin estar en ayunas. Se puede solicitar más información llamando al teléfono (0387) 4215020.