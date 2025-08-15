Soldados del ejército fueron parte de una competencia "extrema" en San Antonio

El increible evento se llevó a cabo a más de 4.000 metros de altura en plena Puna salteña y con un marco de un imponente paisaje. Allí, patrullas de montaña del Ejército Argentino, participaron en un desafío extremo que puso a prueba su resistencia física y capacidad táctica.

Las Competencias Andinas Invernales reunieron a las tres brigadas de montaña del Ejercito Arg. la VI de Neuquén, la VIII de Mendoza y la V del Noroeste, que cubre Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán.

En esta oportunidad, la V ta Brigada fue la sede anfitriona de la tradicional competición que enfrenta a las tres grandes unidades de combate de montaña de nuestro País, en un ambiente de camaradería, profesionalismo, disciplina, valor, honor y respeto.

Los equipos, conformados por soldados, suboficiales y oficiales (masculinos y femeninos), cumplieron con pruebas combinadas de escaladas, descensos de más de 80 metros, carreras en pendientes de hasta el 70 %, superación de obstáculos, combate y tiro con fusil y granada, todo bajo el estrés físico y la exigencia del aire escaso propio de la Puna.

Se trata de un desafío de esfuerzo constante, en el que se pone a prueba la capacidad de desplazarse rápidamente en la montaña, ejecutar movimientos tácticos, sortear las dificultades que impone el terreno y llegar al uso del armamento sobre blancos en un polígono con la mayor lucidez.

La competencia fue ganada por la Unidad de Combate anfitriona, quien se consagró campeona y se quedó con la Copa Challenger. El acto de premiación a la V Brigada, se realizó en la Guarnición Ejército Salta.