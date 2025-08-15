¡Reabre la querida Calesita! “Está lista para dar vuelta de nuevo”

En febrero muchos salteños se dieron con la triste noticia que la querida Calesita de calle Pellegrini y San Martin cerraba, pero en la previa del Día del Niño, mañana sábado 16 de agosto reabre sus puertas.

Esta buena noticia dio a InformateSalta José Causarano, integrante del negocio familiar que llevó a muchas familias salteñas a vivir momentos de felicidad únicos.

Después de tanta búsqueda de un espacio acorde a la envergadura del negocio, eligieron la Costanera de Vaqueros: “No es fácil de ubicar por las dimensiones y tiene que estar donde lo vean los chicos, nos surgió la idea de Vaqueros, comentarios de amigos que viven ahí de la Costanera, nos contactamos con el Intendente que nos abrió las puertas desde primer momento y logramos ubicarnos ahí”.

“Ahí está lista para empezar a funcionar y dar vuelta de nuevo”.

Con muchas expectativas esperan esta reapertura, en un lugar que tuvo en el último tiempo un gran crecimiento y concurrencia, con una Costanera más linda y con la proyección de la obra que supone el nuevo puente en su entrada: “Es mucha la gente que se ve pasar, una zona que creció mucho y entusiasma. Se acercaron los vecinos y nos felicitaron, nos dieron las gracias y desearon éxitos”.

Mencionó también que muchos salteños al enterarse del cierre de la Calesita les enviaron mensajes y buenos deseos, pidiéndoles que vuelvan a funcionar: “Me enteré que se fueron a sacar foto al negocio”.

Con la icónica calesita y con una gran variedad de juegos, desde este negocio familiar que brinda felicidad a las familias salteñas, invitaron a todos los vecinos que concurran y compartan con ellos la alegría de seguir trabajando.