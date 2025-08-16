Por el día del niño, cambiarán el horario de visita en los penales

Este domingo es el día del niño y como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario se determinó aplicar modificaciones en el horario de visita.

De esta manera, los privados de la libertad podrán compartir esta fecha con sus hijos y familiares en un horario más distendido.

El cronograma será el siguiente:

En la Unidad Carcelaria Nº 1 de Salta Capital, las visitas se realizarán el 21 de agosto de 13:30 a 18:00

En la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán, el 24 de agosto de 14:00 a 18:00

En la Unidad Carcelaria Nº 6 de Rosario de Lerma, el 17 de agosto de 13:00 a 18:00

En la Unidad Carcelaria Nº 7 de Cerrillos, el 17 de agosto de 14:00 a 18:00

En la Unidad Carcelaria Nº 9 Mujeres de Orán, el 10 de agosto de 14:00 a 18:00.

En la Alcaidía Nº 2 de Tartagal, el 23 de agosto de 08:30 a 12:00;

En la Alcaidía Nº 3 de Orán, el 17 de agosto de 08:00 a 13:00.

Desde la institución penitenciaria destacaron que el acompañamiento y la contención familiar son fundamentales en el proceso de recuperación, inclusión social y laboral de las personas privadas de libertad.

También aseguraron que se realizarán controles exhaustivos para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y bioseguridad vigentes durante las jornadas.