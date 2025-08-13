“Son para lápices”, la insólita defensa del vicedirector del penal de Villa Las Rosas por las puntas halladas

En la séptima jornada del juicio contra la presunta red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, la Fiscalía anunció que solicitará investigar a Marcelo Romero, vicedirector del penal, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Romero fue detenido durante su declaración por orden del Tribunal de Juicio luego de que el Ministerio Público Fiscal pidiera relevarlo de su juramento por considerar que se estaba autoincriminando. Tras un cuarto intermedio, el funcionario fue liberado.

Según su testimonio, las “puntas” secuestradas en la oficina de Jefatura no son armas prohibidas, sino punzones pequeños que los internos usan para sacar punta a lápices.

En la oportunidad, afirmó que solo considera “puntas” las de más de 40 centímetros o los arpones de más de un metro. La Fiscalía exhibió fotografías del material y él ratificó su postura.

Romero, quien desde enero de 2023 dirige el Departamento de Tratamiento y Vigilancia, declaró que las requisas se realizan sin previo aviso y que, cuando se secuestran celulares, droga o armas, los elementos se registran y remiten según protocolo.

Reconoció que el consumo de drogas en el penal aumentó y que recientemente se incautaron más de 200 dosis de pasta base. Sostuvo que la droga ingresa principalmente por el “voleo” sobre los muros y también mediante visitas.

El funcionario negó haber golpeado o castigado a un interno que lo acusó la semana pasada de mantenerlo 60 días aislado tras declarar contra personal penitenciario. Aseguró que el traslado del recluso a un pabellón de mala conducta fue anterior a esa declaración.

Durante la jornada también declararon familiares de internos, que relataron transferencias de dinero y entrega de teléfonos celulares a miembros del Servicio Penitenciario para su ingreso al penal. Además, empleados administrativos del Consejo Correccional afirmaron que, durante el período investigado, no se realizaron reuniones del organismo.

El juicio continúa con 20 personas imputadas, entre ellas personal penitenciario, acusadas de facilitar y encubrir el tráfico de drogas y otros delitos desde el interior de la cárcel