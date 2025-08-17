Elecciones en Bolivia: Ataque con piedras a candidato y periodistas

El candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, fue víctima de un ataque este domingo en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, cuando simpatizantes evistas arrojaron piedras mientras el dirigente llegaba a emitir su voto en la Unidad Educativa José Carrasco.

Aunque los proyectiles no alcanzaron al candidato —recibido por la mayoría de sus seguidores al grito de “¡Andy, Andy, Andy!”—, el incidente dejó como saldo a dos periodistas heridos: Claudio Ábrego, de la agencia Efe, y Carmen Challapa, de Fem Media. Las agresiones provocaron momentos de tensión, reflejados en las imágenes captadas con dificultad por la inestabilidad de las cámaras.

Rodríguez logró completar su votación pese al ataque, y las autoridades dispusieron un refuerzo inmediato de la seguridad en la zona con el fin de garantizar la protección de votantes, candidatos y trabajadores de prensa.

El hecho se suma a una jornada electoral marcada por la polarización política y la creciente tensión entre diferentes sectores en Bolivia.