Scaloni anunció la prelista de Argentina para los últimos partidos de Eliminatorias

Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 31 futbolistas de la Selección argentina para los dos últimos partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, frente a Venezuela y Ecuador.

La gran novedad es la inclusión de Alan Varela (Porto) y José Manuel López (Palmeiras), quienes reciben su primera citación a la mayor.

La nómina también marca el regreso de Lionel Messi, recuperado de su lesión y con ritmo en el Inter Miami tras convertir un gol y dar una asistencia en la última fecha de la MLS.

Asimismo, vuelve Marcos Acuña, ausente en anteriores convocatorias, que junto a Gonzalo Montiel y Leandro Paredes son los tres futbolistas que representan a clubes argentinos.

En contraste, aparecen dos ausencias de peso. Alejandro Garnacho (Manchester United) volvió a quedar afuera de los planes de Scaloni, mientras que Enzo Fernández (Chelsea), expulsado en el último partido ante Colombia, tampoco figura en la lista.

Entre los juveniles, se mantienen las apuestas por Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni, quienes ya habían sido parte de las últimas convocatorias.

Argentina lidera la tabla de Eliminatorias con 35 puntos, tras la victoria frente a Chile en Santiago y el empate con Colombia en el Monumental. Detrás aparecen Ecuador y Brasil con 25 unidades, seguidos por Uruguay y Paraguay con 24, mientras que Venezuela (18) y Bolivia (17) pelean por el puesto de repechaje.

La Albiceleste cerrará su participación recibiendo a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental, y visitará a Ecuador el martes 9 a las 20 en Quito.