Juegos Panamericanos Juniors: una nadadora llenó el medallero argentino

Se trata de Agostina Hein una nadadora de 17 años que ya cosechó 16 medallas en los Juegos Panamericanos Juniors en Paraguay.

Su participación no sólo está siendo destacada por la cantidad de medallas que ha conseguido, sino también por el gran desempeño rompiendo marcas.

Hasta el momento consiguió seis medallas de oro, siete de plata y tres de bronce para la delegación albiceleste. En total ya suma 52 medallas nuestro país.

Agostina participó en los Juegos Olímpicos de París en 2024, siendo la más joven del plantel. Esta vez, en Asunción, arrancó su racha ganando la primera medalla dorada para Argentina en los 400 metros libre, donde registró el récord con 4:06.96. Después, también se consagró en las pruebas de 200 metros combinado y 400 metros combinado.

Hein, entrenada por Sebastián Montero, continuó agigantando sus logros con las plateadas en las postas 4x100 libre mixto, 4x100 combinado femenino, 4x200 libre femenino y 4x100 combinado mixto, además de las de bronce en la posta 4x100 libre femenino.

La figura de la delegación argentina deberá pasar página rápido y enfocarse en el Mundial Junior en Rumania, desde este martes 19 al 24 de agosto, junto a Malena Santillán, Cecilia Dieleke y Matías Chaillou, con el objetivo de repetir la medalla de bronce de Israel 2023.