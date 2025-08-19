Motociclista herido tras chocar con un auto en General Paz y San Luis

Un motociclista resultó herido este martes por la mañana al colisionar con un automóvil en la esquina de General Paz y San Luis, en la capital salteña.

El hombre, de edad mayor, fue asistido en el lugar por personal del SAMEC y trasladado en una ambulancia de alta complejidad para su atención médica. La conductora del vehículo, en estado de conmoción, permaneció en el lugar del hecho.

En el sitio intervinieron también equipos de Emergencias de la Municipalidad de Salta, quienes arribaron en primer término y colaboraron en la asistencia hasta la llegada del personal sanitario.

La motocicleta, según Multivisión Federal, involucrada sufrió daños de consideración y presentaba pérdida de combustible tras el impacto.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de auxilio y relevamiento policial.