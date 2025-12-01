Volcó una ambulancia sobre la Ruta Nacional 51

En horas de la tarde, se registró un fuerte incidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 51, pasando La Silleta.

Se trata de una ambulancia que volcó mientras regresaba desde Capital con destino a San Antonio de los Cobres. La misma iba únicamente con el chofer y una enfermera que habría sido traslada a Campo Quijano.

Era una ambulancia de mediana complejidad que pertenece al departamento de Los Andes. Por el momento, se desconoce si hubieron otros vehículos involucrados en el accidente que hay provocado el vuelco, pero al momento del mismo se registraban fuertes precipitaciones.