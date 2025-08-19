Viento Zonda: Aseguran que las clases continuarán con normalidad

Durante las primeras horas de este martes el viento Zonda se hizo presente en Salta afectado distintos puntos de la provincia, entre ellos el Valle de Lerma.

Si bien las fuertes ráfagas asustan a más de uno, desde el Ministerio de Educación de Salta se confirmó que las clases no se suspenderán.

Tras las consultas de los padres salieron a aclarar desde la cartera educativa, pero si indicaron que las supervisoras evaluarán casos puntuales, pero que en líneas generales la jornada escolar se desarrollará con normalidad, informó Defrentesalta.