Viento Zonda: Aseguran que las clases continuarán con normalidad

Educación19/08/2025
quinta hora colegio escuela educación

Durante las primeras horas de este martes el viento Zonda se hizo presente en Salta afectado distintos puntos de la provincia, entre ellos el Valle de Lerma. 

Si bien las fuertes ráfagas asustan a más de uno, desde el Ministerio de Educación de Salta se confirmó que las clases no se suspenderán. 

WhatsApp Image 2025-08-19 at 09.58.17Viento zonda en Salta: Más de 130 llamadas al 911 y asistencia en 30 barrios

Tras las consultas de los padres salieron a aclarar desde la cartera educativa, pero si indicaron que las supervisoras evaluarán casos puntuales, pero que en líneas generales la jornada escolar se desarrollará con normalidad, informó Defrentesalta

