Tras el accidente, remueven las columnas de Av. Del Carnaval

En horas de la tarde, personal de Bomberos de la Provincia en conjunto con la municipalidad de Salta comenzó con la remoción de las columnas sobre la avenida Fernández Molina, conocida como Avenida del Carnaval.

Se trata de los arcos que eran utilizados para la temporada de corsos. Según trascendió las estructuras serían trasladadas a la Planta Hormigonera en la Avenida Artigas.

Esta mañana las fuertes ráfagas de viento que azotaron la ciudad provocaron la caída de una de las estructuras metálicas.