Revelan el estado de salud de la joven pasajera del accidente en Av. del Carnaval

La joven, de 22 años, que viajaba como pasajera en la moto conducida por Leandro Isaac Guitián, el joven que perdió la vida en la madrugada de hoy martes, permanece internada en el Hospital San Bernardo.

Según supo InformateSalta, "en este momento se encuentra en quirófano".

El trágico hecho ocurrió en avenida Fernández Molina, cuando la motocicleta impactó contra una estructura del corso que había caído sobre la calzada a raíz del viento zonda.

Testigos señalaron que la escasa iluminación y las ráfagas de viento contribuyeron al accidente.