Piden precaución con los alimentos que ingresan desde Bolivia

La Dirección de Bromatología de Tartagal advierten a los ciudadanos por los alimentos que ingresan de Bolivia por la frontera como lácteos y carnes.

Analía Luna, directora de Bromatología, comentó que su función es controlar que los alimentos que consumen los vecinos no generen ninguna enfermedad, por lo que se debe tener precaución en estos alimentos que provienen de frontera ya que se desconoce como se elaboraron los mismos.

Por este motivo buscan generar conciencia sobre el riesgo sanitario alto que puede provocar el consumo de estos productos: “El hospital no va a poder dar solución a todo el mundo ante un brote alimentario” comentó a Mosconi TV Color.

Piden que en caso de consumir alimentos en mal estado o conocer esta condición en los mismos, se acercan a la Dirección a radicar la denuncia para que se de curso a una investigación y se realicen los controles pertinentes en el lugar de venta.

Esta denuncia es anónima y puede efectuarse en la oficina de Bromatología en 25 de Mayo 456, donde se firma un acta y se procede a la inspección verificando el estado del alimento expedido en el lugar.

“Si un adulto consume un producto y no pasa de una diarrea o vomito, en caso de niños o adulto mayor la consecuencia podría ser más grave”.

Los síntomas comunes por consumir alimentos en mal estado son: diarrea, vomito, fiebre, dolores estomacales, heces con sangre, pus o mocos.

Si bien no se puede identificar en algunos casos cual fue el alimento que causó estos síntomas, se puede observar si el alimento no tuvo una buena cocción, si se manipuló en condiciones higiénicas no favorables, si los aderezos estuvieron expuestos al calor o si se perdió la cadena de frío.

Solicitan a la comunidad tener precaución con los alimentos como carnes como vacuna o aviar y lácteos que ingresan por la frontera: “Tenemos una legislación diferente a Bolivia, cuando vamos vemos como manejan los alimentos, las carnes expuestas a temperatura ambiente” finalizó.