Comida, ropa, electrodomésticos, juguetes, y ahora animales: el contrabando desde Bolivia que debe parar

El tráfico ilegal de fauna desde la frontera se suma a un escenario ya complejo en la zona norte, donde el contrabando de mercaderías es una problemática recurrente. En los pasos como Aguas Blancas – Bermejo, no solo circulan animales sin control sanitario, sino también ropa, electrodomésticos y otros productos que ingresan de manera irregular, generando pérdidas millonarias al comercio formal y exponiendo a la población a riesgos sanitarios, de seguridad y abre las puertas al narcotráfico.

Esta situación pone en evidencia la necesidad de controles integrales en los límites con Bolivia. Mientras que las fuerzas de seguridad despliegan operativos contra el narcotráfico, especialistas advierten que el contrabando y el ingreso ilegal de animales son fenómenos que avanzan en paralelo, afectando tanto a la economía como a la salud.

La abogada animalista Carmen Céspedes Cartagena alertó sobre el ingreso de fauna silvestre por la frontera Aguas Blancas – Bermejo, promocionado incluso en redes sociales. Denunció que los traslados se hacen sin controles y que existe riesgo de enfermedades zoonóticas.





Animales sin control sanitario



El tráfico de cachorros y aves desde Bolivia hacia Salta vuelve a encender las alarmas. Según denunció la abogada proteccionista Carmen Céspedes Cartagena, muchos de estos animales cruzan en autos particulares, taxis o remises, sin ningún tipo de control en la frontera.

“Hay un riesgo enorme de que entren animales con enfermedades zoonóticas, como la rabia, que en Bolivia no está controlada. La rabia es mortal tanto para personas como para animales. No puede ser tomado a la ligera”, advirtió.

La especialista reclamó la misma rigurosidad que se aplica contra el microtráfico de drogas para frenar el tráfico ilegal de fauna. “Estamos hablando de un problema de salud pública además de la pérdida de biodiversidad”, sostuvo.

Ordenanzas y medidas locales



En paralelo, la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán prohibió la venta y exhibición de animales, tanto domésticos como silvestres, en todo su ejido. La norma habilita el secuestro de ejemplares y, en caso de resistencia, el auxilio de la fuerza pública.

Orán se suma a una tendencia que ya habían iniciado otros municipios. En 2019, por ejemplo, Metán aprobó una ordenanza que fija multas de hasta 600 mil pesos para quienes dañen animales protegidos.

“Esa es una herramienta importante, pero aislada. Necesitamos políticas provinciales que trasciendan la buena voluntad de algunos municipios”, subrayó Céspedes Cartagena.

Un problema que exige respuestas



Las organizaciones animalistas coinciden en que estas medidas locales son solo paliativos y que hacen falta políticas provinciales y nacionales para enfrentar el tráfico de fauna silvestre que no solo atenta contra la biodiversidad, sino también contra la salud pública.