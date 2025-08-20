Vuelos afectados en Salta por paro de aeronáuticos: "El Estado debe dar respuestas"

Noticia fue que la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó este martes un cronograma de paros que afectará la actividad en los aeropuertos de todo el país, desde este viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto.

La organización gremial afirmó que la decisión responde al fracaso de las negociaciones y que busca alcanzar "una justa y necesaria recomposición salarial". Así, la medida de fuerza, que impactará en todos los despegues de aeronaves, se desarrollará en diferentes franjas horarias.

Al respecto de la novedad InformateSalta dialogó con Juan Pablo Armanino, pro secretario del Interior Asociación Del Personal Aeronáutico, quien ahondó en los motivos de la medida, la cual impactará igualmente a los vuelos del ámbito local.

“Hay un cronograma armado para conocimiento del país, son en total 6 horas este viernes, de 13 a 16 y de 19 a 22 horas”, recalcó antes de recordar que el plan continuará el 24 en el mismo horario, pudiendo extenderse a los días 26 y 28 y 30 de agosto.

“Esto obedece a despidos, a falta de salarios, a todo lo que venimos pidiendo y entendiendo que ya se han vencido los plazos de la conciliación obligatoria, que se respetó”, es que vuelve a interrumpir las prestaciones, mencionó Armanino.

En este punto resaltó que “los compañeros se han puesto a disposición para solucionar el conflicto, no se pudo al momento de un punto de acuerdo y lamentablemente las medidas se deben a eso”, enfatizó. “Buscamos un punto de encuentro, todavía no lo hubo, el Estado debe dar respuestas, resolver el conflicto”, demandó.

“Esto no va a afectar vuelos sanitarios ni de máxima importancia”