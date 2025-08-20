Buscan a Fernando, hace dos semanas no se sabe nada de él

Desde la Policía de Salta, se informó que comenzó la búsqueda de Fernando Enrique Cejas, de 63 años, del cual no se sabe nada desde el pasado 6 de agosto.

Su familia denunció la ausencia del hogar en la Comisaría Tercera. Al momento de desaparecer vestía pantalón oscuro, campera negra, buzo de lana color beige, zapatillas negras y antejos con aumento negros.

Fernando es delgado, de tez morena, 1.78 metros de estatura aproximada y cabello corto canoso.

Se solicita a la comunidad en general que ante cualquier información que contribuya con la localización del hombre buscado se reporte al Sistema de Emergencias 911, a la dependencia policial más cercana o al 3874565367 contacto de la Comisaría tercera.