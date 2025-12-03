Robó un celular y mordió a un policía

Un violento episodio ocurrió este sábado por la mañana en la zona externa del predio de Caballería, cuando una mujer que caminaba junto a su sobrino de 4 años fue sorprendida por un hombre en bicicleta que le arrebató el celular y trató de escapar.

Según conoció InformateSalta, un agente de Infantería que se encontraba en servicio advirtió la situación y salió en su persecución con su vehículo particular. Tras interceptar al sospechoso, el hombre se resistió a la detención y mordió en el brazo al efectivo, mientras lo amenazaba y decía que conocía a su familia.

La víctima logró recuperar su teléfono, un Samsung A12. El policía lesionado recibió asistencia médica por una mordedura en el brazo derecho, mientras que la mujer fue atendida por una contusión leve en el pie causada durante el forcejeo.

El agresor finalmente fue reducido y detenido en el lugar. La denuncia fue formalizada por ambas víctimas y el elemento robado fue recuperado.