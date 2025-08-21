La nafta volvió a subir y llenar el tanque en Salta cuesta cada vez más

Los salteños se despertaron con un nuevo incremento en los precios de los combustibles, según pudo relevar el móvil de CNN Salta 94.7 en las estaciones de servicio de YPF.

Actualmente, los valores son los siguientes:

Nafta súper: $1417 (ayer estaba a $1407)

$1417 (ayer estaba a $1407) Infinia: $1618

$1618 Diésel 500: $1463

$1463 Infinia diésel: $1644

El aumento se traduce en un ajuste de alrededor de 10 pesos en la nafta súper en tan solo 24 horas, lo que vuelve a impactar directamente en el bolsillo de los conductores.

Este incremento se suma a la serie de subas que se vienen registrando en los últimos meses, en un contexto de inflación que repercute en el precio de todos los insumos y servicios.