Juguetes por menos de $20.000: ¿Qué opciones accesibles hay para las fiestas?

Sociedad19/12/2025
Juguetes market Place1

A pocos días de las fiestas, muchas familias buscan alternativas económicas para los regalos de Navidad. En plataformas de compra y venta como Marketplace es posible encontrar juguetes para niños y niñas de primera infancia por valores que rondan o no superan los $20.000, una opción que gana terreno frente a los precios de comercios tradicionales.

Entre las publicaciones más comunes aparecen teléfonos musicales multifunción, muñecos bebé con accesorios, caballitos andadores, juegos didácticos con luces y sonidos, pizarras infantiles con proyector y pequeños animales de plástico. Se trata de juguetes pensados para estimular el juego temprano, la motricidad y la imaginación, con precios que van desde los $5.000 hasta los $20.000, según el producto y el vendedor.

No obstante recomendamos siempre es mejor comprar en tiendas formales, negocios reconocidos, y teniendo contacto con el producto para evitar las tan comunes estafas que suceden en plataformas virtuales y vendedores truchos que se esconden detrás de Marketplace.

Juguetes Market place

Muchos de estos artículos se ofrecen con entrega inmediata y posibilidad de retiro en persona, lo que facilita la compra en el tramo final previo a Navidad. Lo ideal es verificar el estado del producto, consultar por materiales, edad recomendada y, en lo posible, priorizar artículos nuevos y con información clara sobre su origen.

La búsqueda de precios accesibles se volvió una constante en este fin de año y Marketplace aparece como una vidriera con opciones variadas para quienes necesitan ajustar el presupuesto, especialmente en regalos destinados a bebés y niños pequeños.

