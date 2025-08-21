Quita de pensiones: En Salta siguen las filas para recuperar el beneficio

Gran cantidad de beneficiarios salteños a diario y desde muy temprano, se instalan en las puerta de la Superintendencia de Salud, ubicada en Av. Belgrano 570 en busca de respuestas a la suspensión o quita del beneficio, que en la mayoría de los casos son el sustento o el ingreso más fuerte para la familia o bien para mantener un tratamiento médico.

Muchas de las personas allí paradas desde temprano insisten en que la quita son injustificadas y que incluso siguen trabadas a pesar de presentar los papeles solicitados.

A través de FM Aries, Rubén, contó su pensión fue dada de baja sin previo aviso y que su familia depende de ese ingreso para cubrir alimentos y necesidades básicas. Otro vecino, Roberto, denunció que la suspensión de pagos afecta directamente su vida cotidiana, al punto de dificultar el pago de servicios esenciales como luz y gas.

Cabe recordar que la atención en la Superintendencia de servicios de Salud se realiza de lunes a viernes de 8:30 a 13:00, con apenas dos empleados disponibles para atender a los vecinos, lo que genera largas esperas y un esquema improvisado de atención por orden de llegada.

La situación se complica aún más ante la falta de turnos previos y la alta demanda de trámites.



