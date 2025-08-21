Escándalo en Pichanal: Policías fuera de servicio realizaban control no autorizado

Lo que parecía un control policial de rutina terminó en un verdadero escándalo institucional. La Brigada de Investigaciones del norte provincial sorprendió a tres efectivos de Infantería de Pichanal vestidos de uniforme, pero francos de servicio, realizando un operativo vehicular no autorizado sobre la Ruta 5.

Según informaron desde Radio Salta, al ser consultados por los brigadistas, los uniformados aseguraron que se trataba de un control vehicular programado. Sin embargo, al verificar con las autoridades de la fuerza, se constató que no existía ninguna orden oficial para esa jornada.

Una ruta bajo la lupa

La Ruta Nacional 5, que conecta Pichanal con Lumbreras, es considerada un corredor estratégico para el narcotráfico. Por eso, la presencia de efectivos en un control irregular encendió todas las alarmas dentro de la institución policial.

La hipótesis que investigan las autoridades es que los tres policías podrían haber montado el falso operativo con fines extorsivos o, en el peor de los casos, para facilitar el paso de cargamentos sin controles oficiales.

Medida ejemplar

Los efectivos, que contaban con pocos años de antigüedad en la fuerza, fueron exonerados de manera inmediata por disposición de la Jefatura de Policía, al considerarse la maniobra como una falta gravísima e inadmisible.

“Un control no autorizado, realizado por policías fuera de servicio y en un corredor utilizado por los narcos, es un hecho de extrema gravedad. No se trata de un error administrativo, sino de una conducta que mina la confianza en la institución”, señaló una fuente cercana al caso.

Hasta el momento, no se recibieron denuncias de automovilistas que hayan sido víctimas de maniobras extorsivas, aunque la sola existencia del operativo fantasma fue considerada suficiente para aplicar la sanción máxima.