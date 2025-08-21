Continúan en aumento los casos de gripe

Salud21/08/2025
gripe

Desde el Ministerio de Salud Pública se informó que incrementaron los casos de gripe en la provincia y se superaron los 16 mil casos.

Los datos corresponden a la Dirección General de Coordinación Epidemiológica en relación a los primeros días del mes de agosto. Se confirmaron 494 casos, lo que eleva a 16.889 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.

aviarProductores salteños sufren el cierre de exportaciones tras caso de influenza aviar

Los niños entre 5 y 9 años y adultos, entre 45 y 64 años, siguen siendo los más propensos a contagios.

Además, se han incrementado los casos de bronquiolitis en menores de 2 años, neumonía y cuatro casos de COVID-19.

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que, en la última semana epidemiológica, hubo 112 pacientes hospitalizados.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día