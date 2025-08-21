Continúan en aumento los casos de gripe

Desde el Ministerio de Salud Pública se informó que incrementaron los casos de gripe en la provincia y se superaron los 16 mil casos.

Los datos corresponden a la Dirección General de Coordinación Epidemiológica en relación a los primeros días del mes de agosto. Se confirmaron 494 casos, lo que eleva a 16.889 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.

Los niños entre 5 y 9 años y adultos, entre 45 y 64 años, siguen siendo los más propensos a contagios.

Además, se han incrementado los casos de bronquiolitis en menores de 2 años, neumonía y cuatro casos de COVID-19.

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que, en la última semana epidemiológica, hubo 112 pacientes hospitalizados.