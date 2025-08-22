Bernacki: “No puede primar el equilibrio fiscal sobre jubilados y personas con discapacidad”

El vicario general de la Arquidiócesis de Salta, monseñor Dante Bernacki, en Sin Vueltas, advirtió que no puede aceptarse que “el equilibrio fiscal esté por sobre la persona”, en referencia a la difícil situación que atraviesan jubilados y personas con discapacidad en el país.

En un mensaje previo al Milagro, el sacerdote alertó que muchas familias viven en condiciones críticas: “Hay jubilados que no llegan a mitad de mes: o comen y no se medican, o se medican y no comen. Y hay personas con discapacidad que son sometidas a enriedos de papeles y trámites, cuando en realidad deberían recibir contención y apoyo”.

Bernacki planteó que los católicos no deben quedarse en la expresión de “capital de la fe”, sino asumir un compromiso real con los más necesitados. “El pacto de fidelidad al Señor implica también comprometernos con el hermano que sufre”, sostuvo.

Por último, aseguró que "la promoción social no es la dádiva humillante, sino brindar herramientas para que la gente pueda ayudarse a sí misma”.