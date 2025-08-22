Por una llamado, detuvieron una riña de gallos e infraccionaron a un hombre

A pesar de los controles y patrullajes para evitar todo tipo de ilícitos en nuestra provincia, en el interior se siguen dando algunas actividades "ilegales" como lo son las riñas de gallos. En la localidad de El Potrero, personal de la División Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera realizó un allanamiento tras recibir un reporte ciudadano sobre la realización de riñas de gallos.

Durante el procedimiento, los efectivos llevaron a cabo la identificación del propietario del inmueble, un hombre mayor de edad, y procedieron al secuestro de dos gallos, un brete y diversos elementos vinculados al ilícito. Se labraron las actas de procedimiento correspondientes, quedando todos los objetos bajo custodia de la autoridad judicial.

El operativo se desarrolló con la intervención de la Fiscalía Penal N° 4 y bajo supervisión del Juzgado de Garantías N° 1 de Metán, en el marco de la Ley 14.346 sobre maltrato y crueldad hacia los animales. Se informó que se realizará el cotejo de antecedentes del imputado y la formalización de la infracción, quedando a disposición de la Justicia para los trámites legales pertinentes.

Fuentes policiales indicaron que la acción forma parte de los patrullajes y controles periódicos de la División Rural y Ambiental, orientados a prevenir delitos de maltrato animal, asegurar la custodia de pruebas y garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente, publicó Expresión del Sur.