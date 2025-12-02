General Güemes: Atacaron a un oficial de policía en un boliche

Este domingo durante la madrugada, un oficial de la Policía de Provincia de Salta fue agredido en el Boliche "La Fredd" de la ciudad de General Güemes.

De acuerdo al relato del oficial, al que accedió InformateSalta, un oficial que se encontraba como adicional en el local bailable vió en un momento de la noche como un miembro de la seguridad del lugar se encontraba sacando a un hombre del establecimiento.

Al acudir el agente para ayudar en la situación, otro sujeto lo atacó por la espalda. Con un fuerte ataque de puño en la cara, el atacante logró que el uniformado pierda el equilibrio pero no caiga al suelo.

Ante este escenario, los compañeros del funcionario acudieron a su ayuda y lograron reducir al atacante que fue trasladado a la dependencia policial.