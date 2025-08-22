Comparando precios: Dime dónde cargás nafta y te diré cuánto cuesta

Otra vez, la redacción de noticias de InformateSalta aborda los precios locos que hay en las pizarras de las estaciones de servicios, con los costos que suben constantemente y, de forma repentina, presentan una baja, generando confusión total a conductores como a bolsillos.

No fue hasta hace un par de días que la novedad era un incremento más en los valores del combustible, que en el transcurso de agosto, aumentó casi $50 en la súper, mientras que en tan solo un mes y medio, lo hizo a $80.

No obstante, cuestión a tener presente por los conductores es que, con la desregulación de precios, son distintos los valores de los combustibles que se consiguen en las distintas estaciones, pudiendo hallarse en algunas, precios más baratos que en otras.

¿Es mucha la diferencia? Al respecto el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- comparó los precios de dos estaciones YPF, tomando como primera referencia una estación ubicada en calle España, a la vuelta del Registro Civil e IPV, donde el litro de nafta está a $1407 la super, Infinia a $1625 y Diesel 500 a $1443.

Mientras tanto, en una estación de servicio ubicada en avenida Entre Ríos y Pedernera, los números eran otros, unos pesos más arriba de los primeros. La nafta súper se vendía a $1417 el litro, mientras que Infinia estaba a $1634 y la Diesel 500 a $1459.