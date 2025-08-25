A River se lo empataron en la última: 1-1 ante Lanús

River empató 1-1 con Lanús en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez. Gonzalo Montiel abrió el marcador para el conjunto millonario, a los 32' del complemento, mientras que Rodrigo Castillo empató a los 50'.

Pocas emociones en una etapa inicial que tuvo a Lanús como el equipo que más cerca estuvo de abrir el marcador, pero el arquero Franco Armani intervino para mantener el cero del arco Millonario.

GOL DE RIVER: Galoppo bajó la pelota y Montiel marcó el 1-0 del Millonario ante Lanús en el #TorneoClausura.



