Rumores de romance: Quién es el socio de Elías Piccirillo que habría conquistado a Wanda Nara

Wanda Nara estaría viviendo un affaire con un vecino del country donde está construyendo su casa de los sueños. Según informó Majo Martino, el hombre en cuestión sería socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio.

“Wandita no sabe o sí sabe con quién se está metiendo”, dijo la panelista al aire de SQP (América), para luego repasar las historias que subió a sus redes el fin de semana, donde se mostró muy divertida con sus nuevos vecinos.

“Este chico a su círculo íntimo le dice ‘me estoy emp... a Wanda’”, contó. Y precisó: “La pulsera que ella mostró en una historia con un corazón rojo se la regaló él”.

Martín Migueles fue señalado como el nuevo affaire de Wanda Nara

Quién es el hombre que habría conquistado a Wanda Nara

Al aire del ciclo conducido por Yanina Latorre, Majo Martino contó: “Él se llama Martín Migueles, vive en una casa que está embargada, pero que se la dieron como parte de pago porque le deben muchísima plata”.

Fue entonces que sorprendió con una serie de datos llamativos. “Es el que le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo", reveló. Y explicó: “Piccirillo le dio su casa porque le debe muchísima plata y como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años, sin pagarle...”.

Luego, deslizó que la joya con brillantes que Wanda mostró en sus redes sociales habría pertenecido a Cirio. “¿Qué hace este chico? Como la casa está repleta de pulseras, ropa, todo... porque tiene todas las pertenencias y todas marcas, le está vendiendo cosas para recuperar algo“, sostuvo.

Sin embargo, desestimó que lo de la mediática haya sido una compra. Por el contrario, aseguró que habría sido un obsequio porque están teniendo un romance.

A modo de cierre, mostraron una foto del hombre en cuestión y agregaron: “Es el socio de Piccirillo en todo lo que hace, está metido en todos los quilombos y su nombre está en la causa. Él tiene entre 30 y 40 años”.

Hasta el momento, Wanda no confirmó ni desmintió la versión. Por lo pronto, se limita a subir contenido vinculado a sus compromisos laborales y sus nuevos proyectos. /TN