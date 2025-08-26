Policías salvaron la vida de una bebé de dos semanas en Rosario de Lerma

Policiales26/08/2025
WhatsApp-Image-2025-08-26-at-9.41

Un dramático episodio se vivió ayer en barrio San Jorge en Rosario de Lerma cuando una bebé de apenas dos semanas de vida sufrió una obstrucción en las vías respiratorias y debió ser asistida de urgencia por efectivos de la Subcomisaría local.

hospital tartagalUn bebé fue internado en Tartagal tras ser diagnosticado con desnutrición severa

El hecho ocurrió luego de que la abuela de la pequeña pidiera auxilio desesperadamente al notar que la niña presentaba serias dificultades para respirar. Rápidamente, un móvil policial llegó hasta la vivienda y los uniformados iniciaron maniobras de reanimación.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos, la bebé logró ser estabilizada en el lugar. Posteriormente, fue trasladada de inmediato al hospital junto a su madre, donde quedó internada en observación para controlar su evolución.

La acción de los policías resultó fundamental para salvar la vida de la recién nacida.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día