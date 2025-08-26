Policías salvaron la vida de una bebé de dos semanas en Rosario de Lerma

Un dramático episodio se vivió ayer en barrio San Jorge en Rosario de Lerma cuando una bebé de apenas dos semanas de vida sufrió una obstrucción en las vías respiratorias y debió ser asistida de urgencia por efectivos de la Subcomisaría local.

El hecho ocurrió luego de que la abuela de la pequeña pidiera auxilio desesperadamente al notar que la niña presentaba serias dificultades para respirar. Rápidamente, un móvil policial llegó hasta la vivienda y los uniformados iniciaron maniobras de reanimación.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos, la bebé logró ser estabilizada en el lugar. Posteriormente, fue trasladada de inmediato al hospital junto a su madre, donde quedó internada en observación para controlar su evolución.

La acción de los policías resultó fundamental para salvar la vida de la recién nacida.