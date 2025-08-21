Un bebé fue internado en Tartagal tras ser diagnosticado con desnutrición severa

Un bebé de pocos meses permaneció internado en el hospital de Tartagal luego de que se detectara un cuadro grave de desnutrición.

Según relató la madre del niño, de 17 años, su hijo presentaba hinchazón y llanto constante, lo que generó preocupación inmediata.

El abuelo del bebé alertó al agente sanitario, quien verificó la situación y activó rápidamente el traslado. La intervención fue clave, ya que Cornejo no cuenta con ambulancia propia y el traslado debió gestionarse desde Mosconi, ubicado a unos 15 kilómetros, con un tiempo de viaje de 10 a 15 minutos.

Ya en el hospital de Tartagal, el bebé permaneció un día en observación, donde se realizaron diversos estudios. Posteriormente fue trasladado a terapia, donde se logró estabilizar su estado crítico.

Actualmente se encuentra estable bajo la supervisión de un equipo de especialistas del hospital Perón, que trabajan diariamente en su recuperación nutricional.

El diagnóstico indica que el bebé padece desnutrición por kwashiorkor, anemia severa y dermatitis, siendo controlado de manera integral para asegurar su recuperación.