“Yo estaría más en los barrios”: Josefa Coronado sobre su postulación a Defensora del Pueblo

En el marco del concurso para designar al próximo Defensor del Pueblo de Salta, donde se presentaron 23 postulantes, Josefa Coronado contó a InformateSalta cuáles son sus motivaciones para aspirar al cargo. Técnica en Gestión de Políticas Públicas y mediadora, preside desde hace 13 años la Fundación Jóvenes de Pie, dedicada a trabajar en territorio con problemáticas de consumo, violencia y salud mental.

"Hace 13 años que trabajo en territorio con problemáticas de consumo, violencia y diferentes situaciones"

“Cuando vi la posibilidad de la postulación dije: ‘¿Por qué no hacerlo?’ " y agregó que su trayectoria en la fundación no es un aspecto aparte de su postulación, sino la base de ella: “Demuestra que no solo tengo la teoría sobre la gestión de políticas públicas, sino también la vocación, el compromiso y la experiencia en el terreno para abordar estos desafíos”.

Coronado planteó que su enfoque está puesto en modernizar y acercar la Defensoría a la comunidad. “Mi visión es darle un nuevo enfoque más integral, que evolucione. El rol va más allá de lo administrativo y lo legal: debe involucrarse activamente en los problemas que más lastiman a la sociedad, como el consumo y la violencia. Mi experiencia en el territorio me ha enseñado que es allí donde el Defensor del Pueblo tiene su verdadero impacto”, remarcó.

"Mucha gente ni siquiera sabe dónde queda la Defensoría o que existe. Yo estaría más en los barrios"

Si resulta elegida, adelantó que impulsará una “Defensoría del siglo XXI”. “No solo debemos recibir quejas, sino también salir a las comunidades para trabajar de la mano con los vecinos en la búsqueda de soluciones. Me gustaría que haya programas de prevención y mediación para abordar las problemáticas sociales que hoy el municipio no atiende”, explicó.

Sobre el rol actual del organismo, fue crítica: “Siempre veo que el defensor del pueblo está en un solo lugar y no sale al territorio. Mucha gente ni siquiera sabe dónde queda la Defensoría o que existe. Yo estaría más en los barrios, escuchando a los vecinos y acompañando sus necesidades”.