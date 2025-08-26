Nuñez Burgos quiere seguir en la Defensoría: "Solicitamos que restituyan las pensiones"

Días atrás InformateSalta se hacía eco que, a través del Boletín Oficial de la Municipalidad se dio a conocer el listado de personas interesadas a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en la ciudad de Salta Capital, con 23 candidatos entre los que se destacan ex funcionarios y un actual concejal.

El concejal Martín Del Frari, el exfuncionario provincia Ángel Sarmiento, el exsecretario general de la Gobernador, Matías Posadas, el exprocurador del municipio en la gestión de Bettina Romero, Ramiro Angulo, entre otros, son los candidatos que buscarán reemplazar a Federico Núñez Burgos, quien también se ha postulado nuevamente.

Justamente y en diálogo con Radio Salta, el actual defensor se mostró contento con el trabajo que ha venido realizando durante su gestión, capacitando al personal para que esté acorde a las circunstancias y demandas sociales, mencionando que buscan mantener esa vara alta y trabajando a la fecha con la cuestión de la suspensión de las pensiones para discapacitados.

“La oficina en estos momentos se ha abierto al público, a los ciudadanos, es una oficina en la que tuve como visión consolidarla con un trabajo técnico, que progresivamente vaya internalizando con más potencia los conceptos defensoriales”, ponderó Núñez Burgos destacando que se configuró un equipo de trabajo “muy fuerte, capacitado en trata de personas, protección de niños y adolescentes, en varios roles”.

En este punto resaltó que desde el organismo pudieron “tomar asuntos de suma relevancia y no los pueden llevar otros organismos, como el de las pensiones no contributivas, buscamos una defensoría que se abra a los ciudadanos, que tengamos un sistema para la protección integral”.

Ejemplo de ese trabajo que están abocados a la fecha, es el tema de la suspensión de pensiones para discapacitados. “Esto lo planteamos a ADIS, que el mecanismo de comunicación iba a llevar a dificultades; hoy trabajamos y solicitamos la restitución del beneficio suspendido, con el armado de los recursos judiciales para que esto efectivamente ocurra, que se restituya el pago mientras se hacen las auditorias”, anticipó.