Matías Posadas, candidato a Defensor del Pueblo: "Es una herramienta importante"

Días atrás InformateSalta se hacía eco que, a través del Boletín Oficial de la Municipalidad se dio a conocer el listado de personas interesadas a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en la ciudad de Salta Capital, con 23 candidatos entre los que se destacan ex funcionarios y un actual concejal.

El concejal Martín Del Frari, el exfuncionario provincia Ángel Sarmiento, el exsecretario general de la Gobernador, Matías Posadas, el exprocurador del municipio en la gestión de Bettina Romero, Ramiro Angulo, entre otros, son los candidatos que buscarán reemplazar a Federico Núñez Burgos, quien también se ha postulado nuevamente.

Al respecto InformateSalta pudo consultar a uno de los postulantes, Matías Posadas, su parecer sobre el organismo el cual busca presidir, a lo cual destacó: “Me parece que es un organismo sumamente interesante, para acompañar a los vecinos”, indicó.

A esto agregó que la Defensoría es un espacio importante para “brindar asesoramiento, trabajar en planteos colectivos de los ciudadanos, es una herramienta importante que hay que ponerla en valor para justamente, poder brindar esa posibilidad a los vecinos”, añadió para concluir.

Vale mencionar que, para las impugnaciones de los inscriptos, hay tres días hábiles posteriores a la publicación de los mismos, fundándolas en circunstancias objetivas debidamente acreditadas por medios fehacientes y bajo su firma. Deberán realizarse mediante nota dirigida a la Comisión del Defensor del Pueblo y presentadas por ante la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante.