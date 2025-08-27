Cambiarán el horario de carga y descarga en el centro de la ciudad

Los concejales aprobaron realizaron modificaciones en los artículos 10 y 14 de la norma N°14.422, en relación a los Vehículos de Tránsito Pesado.

La normativa regula los horarios de carga y descarga de los vehículos no incluidos en la norma.

Con las modificaciones, los vehículos no comprendidos en la norma tendrán prohibidas las maniobras de carga y/o descarga de mercadería en general en los espacios vedados y en las arterias con alto grado de circulación, los días de lunes a viernes en la franja horaria de 12:00 a 14.30 y de 18:00 a 21.30 horas. 

Los ediles destacaron que con estas iniciativas se aportará a una agilidad en el centro de la ciudad y alivianar el tránsito.

