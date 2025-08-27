Gallardo estuvo a punto de tomar una drástica decisión que iba a generar "un escándalo" en River

El empate 1-1 entre River Plate y Lanús por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura encendió las alarmas en el entorno del Millonario, no solo por el resultado sino por la reacción inesperada de Marcelo Gallardo, entrenador del equipo.

El Muñeco, como se lo conoce, canceló la conferencia de prensa después del partido, una señal clara del descontento que generó el desempeño del equipo.

El encuentro, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez, mostró a un River que arrancó mejor y logró ponerse en ventaja, sin embargo, Lanús llegó al empate en la última jugada del partido, un golpe duro para los dirigidos por Gallardo. A pesar de que el punto le permitió al conjunto de Núñez mantenerse como líder de su grupo con 12 unidades, la sensación dentro del club no fue positiva.

Gallardo no le encuentra la vuelta al funcionamiento colectivo de River

Foto: TNT Sports

GALLARDO SE CONTUVO DE UNA DECISIÓN QUE PODÍA TERMINAR EN ESCÁNDALO

El periodista Gustavo Yarroch, que cubre a River para radio La Red, brindó detalles sobre el motivo real por el que Gallardo decidió no presentarse ante los medios. Según explicó, el DT está molesto por el nivel de juego del equipo: "A él no le gusta que su equipo juegue como está jugando, no concibe que River no pueda dar cuatro pases consecutivos", afirmó.

Además, Yarroch reveló que durante el primer tiempo Gallardo estuvo muy cerca de tomar una medida drástica: mandó a calentar a jugadores como Driussi, Salas, Juanfer Quintero y Montiel a los 28 minutos, evaluando hacer varios cambios inmediatos para modificar el curso del partido. “Si lo hacía hubiese sido un escándalo. Creo que se contuvo para no incendiar al plantel”, agregó el periodista.

La decisión de cancelar la conferencia de prensa dejó en claro la magnitud del malestar del entrenador. Gallardo no solo está preocupado por el empate, sino que el nivel de juego y la falta de conexión entre sus jugadores lo tienen en alerta. Esto ocurre mientras River, aunque sigue líder en la tabla, mantiene vida en la Libertadores y en la Copa Argentina, certámenes donde deberá mejorar notablemente su rendimiento.

El equipo de Núñez se prepara ahora para su próximo compromiso, este jueves, cuando enfrente a Unión en Mendoza por otra fecha del torneo nacional. La pregunta que flota en el ambiente es si este llamado de atención llegará como una sacudida necesaria para el plantel o si marcará el inicio de un período de incertidumbre en el camino del River que supo ser dominante en las últimas temporadas.