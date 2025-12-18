Otra jornada de paro de los controladores aéreos: Cuándo comienza la medida

Hoy miércoles se desarrollará una nueva jornada de paro de los controladores aéreos nucleados en ATEPSA, que impactará de manera directa en los vuelos nacionales con salida y arribo al aeropuerto de Salta.

La medida de fuerza comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 19 horas, por lo que durante ese lapso no habrá operaciones aéreas nacionales en todo el país.

Desde el gremio explicaron que se trata de la segunda jornada del plan de lucha iniciado esta semana, luego de un primer paro que el martes generó demoras, cancelaciones y reprogramaciones masivas.

En el caso de Salta, se prevén cancelaciones y cambios de horario en los vuelos previstos para la tarde, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus servicios antes de dirigirse al aeropuerto.

ATEPSA sostiene que la protesta responde a la falta de diálogo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y reclama la reincorporación de trabajadores despedidos, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. También exigen la revisión de la complejidad operativa de los aeropuertos y mejoras en los refrigerios del personal.

Las aerolíneas ya comenzaron a notificar a los pasajeros sobre posibles modificaciones. Algunas compañías optaron por cancelar vuelos, mientras que otras los reprogramaron fuera del horario del paro para reducir el impacto, aunque esto no evita que haya pasajeros afectados en Salta y en otros destinos del interior.

Cómo siguen las medidas de fuerza

El cronograma de medidas continuará en los próximos días. El martes próximo habrá una nueva interrupción entre las 19 y las 23 horas para vuelos nacionales; el sábado 27, de 14 a 17, el paro alcanzará a los vuelos internacionales; y el lunes 29, de 8 a 11, se paralizará toda la actividad aérea en todos los aeropuertos del país.

Desde EANA calificaron la medida como “inadmisible” y advirtieron que afecta un servicio esencial, especialmente en una época de alta demanda por las fiestas de fin de año. Mientras tanto, los pasajeros que viajen desde o hacia Salta deberán estar atentos a nuevas reprogramaciones y avisos oficiales.