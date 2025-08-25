Juicio por Nuri Klimasauskas: Declararon las psicólogas, la audiencia sigue la próxima semana

El juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado por el femicidio de Nahir "Nuri" Klimasauskas, tuvo un nuevo capítulo este jueves en Orán. En la audiencia declararon dos psicólogas de manera remota, quienes realizaron la autopsia psicológica de la víctima.

Las profesionales explicaron que esta metodología “es una investigación retrospectiva indirecta que reconstruye la personalidad y el estado mental de una persona fallecida para determinar las circunstancias de su muerte”. Señalaron que se entrevistó a familiares, amigos y médicos de la joven, y se revisó el legajo de la causa.

Sobre el acusado, indicaron que no aceptó ser entrevistado, pero concluyeron que existían situaciones de celopatía “públicas y reiteradas”. Respecto a la víctima, ratificaron que no había indicios de intención suicida.

Tras las declaraciones, los jueces del Tribunal de Juicio de Orán, Sala I, dispusieron un cuarto intermedio hasta el martes 2 de septiembre a las 13 hs, cuando continuarán las testimoniales.

García Viarengo está imputado por homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género. El hecho ocurrió el 19 de febrero de 2023, cuando Nahir, de 27 años, fue hallada sin vida en un edificio de la zona centro de Orán.