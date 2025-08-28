Plazos fijos y billeteras virtuales: ¿En dónde conviene invertir?

Economía28/08/2025
plazo fijo

El Banco Central implementó un aumento en los encajes, que desde el 1° de septiembre se fijaron en un 53,5%, alcanzando así el nivel más alto en 32 años. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en el sistema financiero, donde varios bancos ajustaron al alza las tasas ofrecidas a los ahorristas por los plazos fijos, con algunas entidades llegando a ofrecer hasta un 56% nominal anual.

En un lapso menor a un mes, las tasas de interés pasaron de estar por debajo del 30% TNA a superar el 40%, y en las últimas horas, algunas entidades alcanzaron o incluso superaron el 55% anual.

Las tasas anuales de plazos fijos en los principales bancos se presentaron de la siguiente manera:

  • Banco Nación: 47,00%
  • Banco Santander: 38,00%
  • Banco Galicia: 45,00%
  • Banco Provincia: 43,00%
  • BBVA: 45,00%
  • Banco Macro: 53,50%
  • Banco Credicoop: 47,00%
  • ICBC: 49%
  • Banco Ciudad: 35,00%

Por otro lado, las billeteras virtuales ofrecieron tasas más bajas en comparación con los bancos. Por ejemplo, en Naranja X, un Frasco a 28 días de plazo ofrecía un 40% de interés anual. Los rendimientos en otras billeteras fueron los siguientes:

  • Prex: 43,7%
  • Personal Pay: 36,1%
  • Mercado Pago: 34,9%  
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día