Plazos fijos y billeteras virtuales: ¿En dónde conviene invertir?

El Banco Central implementó un aumento en los encajes, que desde el 1° de septiembre se fijaron en un 53,5%, alcanzando así el nivel más alto en 32 años. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en el sistema financiero, donde varios bancos ajustaron al alza las tasas ofrecidas a los ahorristas por los plazos fijos, con algunas entidades llegando a ofrecer hasta un 56% nominal anual.

En un lapso menor a un mes, las tasas de interés pasaron de estar por debajo del 30% TNA a superar el 40%, y en las últimas horas, algunas entidades alcanzaron o incluso superaron el 55% anual.

Las tasas anuales de plazos fijos en los principales bancos se presentaron de la siguiente manera:

Banco Nación: 47,00%

Banco Santander: 38,00%

Banco Galicia: 45,00%

Banco Provincia: 43,00%

BBVA: 45,00%

Banco Macro: 53,50%

Banco Credicoop: 47,00%

ICBC: 49%

Banco Ciudad: 35,00%

Por otro lado, las billeteras virtuales ofrecieron tasas más bajas en comparación con los bancos. Por ejemplo, en Naranja X, un Frasco a 28 días de plazo ofrecía un 40% de interés anual. Los rendimientos en otras billeteras fueron los siguientes: